Elezioni, Rizzetto (FdI): «Trieste premia il merito e la costanza: siamo pronti»

«La città di Trieste premia il merito e la costanza del gruppo Fratelli d'Italia. Dalle mille battaglie allo sportello cittadini di Via Rismondo siamo riusciti a raddoppiare il numero dei voti e per me aver collaborato al fianco di persone come Giacomelli, Scoccimarro, Nicole Matteoni e molti altri, è stato un onore» ha dichiarato Walter Rizzetto, eletto alla Camera dei deputati per Fratelli d'Italia..

«Una crescita che definisco strepitosa - ha aggiunto-, segnale chiaro che il lavoro duro paga. Dopo un brindisi siamo già pronti per affrontare nuovi temi e consolidare quanto fatto, a partire dall'impegno pressoché immediato in seno alle prossime elezioni regionali 2018. Pensioni, lavoro, ambiente, piccola media impresa, protezione, difesa del cittadino e della famiglia, pensioni, saranno i temi su cui maggiormente ci concentreremo».

«Il dato di FdI è quindi enorme in tutta la nostra Regione; finalmente spazzeremo via le politiche che sono andate per troppo tempo sotto braccio alla grande finanza ed alle multinazionali per ritornare a parlare di gente comune e di lavoratori» ha dichiarato.