Elezioni, Russo (Pd): «Primo atto da consigliere? Proposta per Trieste metropolitana»

«È un impegno che ho preso oltre due anni fa con più di 5000 cittadini e che ribadisco anche in questa campagna elettorale: se sarò eletto in Consiglio Regionale lavorerò, fin da subito, per presentare un disegno di legge volto a istituire l’area metropolitana al posto dell’Uti giuliana». Così dichiara il senatore Francesco Russo a pochi giorni dal voto del 29 aprile.

Secondo Russo «L’area metropolitana è un’occasione unica per il nostro territorio, uno strumento capace di attrarre risorse grazie ai fondi europei dedicati, fare economie di scala e garantire a Trieste una maggiore autonomia amministrativa. Serve coraggio, visione e un pizzico di ambizione ma questo credo sia, dal punto di vista amministrativo, lo strumento perfetto per ridare a Trieste quella vocazione di piccola capitale d’area al centro della Mitteleuropa e al servizio della Regione Friuli Venezia Giulia».

«Magari, utile anche – conclude Russo - per ricordare a tutti, in primis tanti giornalisti nazionali che in questi giorni se lo dimenticano, che oltre al Friuli esiste anche la Venezia Giulia».