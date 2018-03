Elezioni 2018, Senato: in FVG centrodestra avanti con trazione Lega

A scrutinio quasi concluso per il Senato, dn dato significativo in vista delle elezioni per il presidente della Regione FVG il prossimo 29 aprile è quello della coalizione di centrodestra decisamente sopra le altre coalizioni e partiti: infatti gli elettori del Senato hanno espresso una preferenza del 43,75% al cdx, con una Lega al 26,32% che stacca di netto Forza Italia (che anche a livello nazionale perde la sfida interna con gli alleati ex padani) al 12,12%; poi ci sono Fratelli d'Italia al 5,57% e Noi con l'Italia - Udc appena all'1,07%.

Dato ben al di sotto di quello nazionale, ma che gli vale comunque il secondo posto di coalizione e di partito, il Movimento 5 Stelle che si ferma al 24,18%.

Debacle totale del centrosinistra a partire dal Partito Democratico sotto al 20% (precisamente il 19,29%), seguito da + Europa al 2,98%, Italia Europa Insieme allo 0,44% e Civica Popolare Lorenzin a 0,3%. A seguire Liberi e Uguali a 2,85% e Casapound Italia a 1,19%.

Stabile batte Illy

I numeri della coalizione di centrodestra fanno si che anche i collegi uninominali del Senato in FVG siano ben saldi nelle mani di Laura Stabile (39,38% delle preferenze al collegio Trieste) e Luca Ciriani (46,53% di preferenze al Collegio Udine) che surclassano rispettivamente l'ex sindaco e presidente di Regione Riccardo Illy (da sottolineare le quasi 9 mila preferenze personali e non ai partiti di sinistra a sostegno) e Pietro Neglie (M5S) e Maria Chiara Santoro (M5S) e Isabella De Monte (Pd).

