Elezioni, Serracchiani: «Un video di 45 secondi per raccontare quello che abbiamo fatto per Trieste»

«Un video di 45 secondi per raccontare quello che abbiamo fatto per Trieste» Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia e candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trieste, racconta, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'operato di questi anni.

«Troppo poco tempo, davvero. Abbiamo provato a dare un’accelerata e ci è anche sfuggito qualcosa. E allora vi scrivo qualche numero qui:

143 sono i milioni per il cantiere dell’ospedale Burlo-Cattinara, finalmente avviato.

7 sono i milioni per il Museo e il Parco di Miramare, 3 quelli per il tram di Opicina, 5 quelli per l’Ursus, 3 simboli della nostra città.

83 sono i milioni investiti nel Porto di Trieste e nelle sue ferrovie. Da 2 anni è il 1° porto italiano per traffico ferroviario» ha aggiunto .

«E poi la PET, la Risonanza 3 Tesla e il robot chirurgico a disposizione della nostra sanità, il decreto attuativo per l’unico porto franco internazionale in Europa nel nostro porto, la sdemanializzazione del Porto Vecchio e i 50 milioni per il suo recupero e tanto altro ancora» conclude.