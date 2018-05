Elisoccorso Gorizia, Telesca (Pd): «Zalukar cominci a fare proposte costruttive»

«Intanto ricordo a Zalukar che le elezioni si sono tenute da settimane e che hanno vinto i suoi sodali di partito, nonostante i musi lunghi. Quindi propongo al medico in quiescenza di interfacciarsi con chi ha la responsabilità della Salute regionale, con esperti veri come Amato De Monte e con tutti gli altri rianimatori di emergenza». Lo afferma l'ex assessore alla Salute Maria Sandra Telesca in replica alle critiche di Walter Zalukar (FI) sull'elisoccorso notturno a Gorizia.

«Zalukar -continua - ha fatto una campagna elettorale tutta "contro", fatta di denunce indignate e più o meno fondate. In questo caso arriva parecchio dopo le perplessità espresse dai grillini già a febbraio. Solo che adesso Zalukar può smettere di indignarsi e cominciare a fare le sue proposte costruttive al governo regionale amico. Corre il rischio, altrimenti, che qualcuno pensi che le sue critiche sono rivolte proprio in direzione di chi ora è al comando».

«Vedremo - conclude Telesca- se dagli esperti l'elisoccorso notturno sarà considerato una spesa inutile e da tagliare o un mezzo per salvare vite umane, tra cui alcuni bambini che, necessitando di interventi d'urgenza, sono stati trasportati al Burlo Garofolo di Trieste. L'ultimo caso, recentissimo, ha visto l'intervento notturno dell'elicottero sull'autostrada A4, da dove un paziente con trauma cranico è stato trasportato all'ospedale di Udine».