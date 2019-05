Europee, Fedriga: "Risultato inaspettato, ora ridurremo le tasse"

"Molto soddisfatto del risultato alle europee, mi aspettavo di confermare il 35% delle regionali e non credevo saremmo arrivati oltre il 42%" lo ha dichiarato il presidente del FVG Massimiliano Fedriga, commentando i risultati delle elezioni europee in Regione, aggiungendo che "non dovrebbero cambiare gli equilibri e le poltrone, ma mi auguro che venga rispettato il programma di governo".

La Lega in FVG

"La Lega di Salvini ha dimostrato di essere un partito nazionale - ha dichiarato poi il governatore -, molto consistente e con delle realtà al sud che hanno sorpreso anche me. Adesso bisogna proseguire anche rispetto agli impegni presi nel contratto di Governo riguardo alle autonomie. Questo significa andare avanti con i referendum in Veneto e Lombardia ma anche valorizzare le autonomie esistenti come il Friuli Venezia Giulia, che è una delle autonomie più virtuose se non la più virtuosa, e merita spazi di crescita importanti. Abbiamo già tracciato la linea per la sua crescita, con gli 834 milioni in più in 3 anni ricavati dagli accordi Stato - Regione. Questo dimostra l'impegno del Governo e della Lega in questo senso".

Tasse ed edilizia

Tra gli obbiettivi è stata citata anche la flat tax, "un piano di riduzione della pressione fiscale da realizzare in 5 anni. Anticipo inoltre che nella prossima legge di bilancio si interverrà sulla parte edilizia sia sulle nuove costruzioni sia sulle ristrutturazioni".

"Attacchi"

Interpellato sui toni a tratti violenti di questa campagna elettorale (tre giorni fa Fedriga aveva anche subito un'aggressione fisica da parte di un 67enne ubriaco a Tavagnacco), il presidente ha dichiarato: "Gli attacchi subiti, soprattutto dalle altre forze politiche, evidentemente non hanno fatto altro che rafforzare una maggioranza già coesa e funzionante".