Evento Orvieto, Scoccimarro (FdI): «Un crimine non scagiona il precedente ma entrambi da condannare»

Il coordinatore di Fratelli d'Italia per il Friuli Venezia Giulia e candidato al Senato della Repubblica, Fabio Scoccimarro, commenta l'iniziativa antifascista a Orvieto prevista proprio per sabato 10 febbraio e il scarso coinvolgimento delle scuole nel Giorno del ricordo: «Ho appreso con piacere da mio figlio che la Giornata della memoria del 27 gennaio, istituita per ricordare lo sterminio nazista degli ebrei, è stata doverosamente inserita nei programmi e nei temi scolastici (i.e. scuola media Stock di Trieste). Insieme abbiamo commentato e scritto delle riflessioni in merito alla testimonianza della neo Senatrice a vita Segre sopravvissuta ad Auschwitz».

«Invece, spero di sbagliarmi - continua Scoccimarro -, non mi risulta che ci sia altrettanta attenzione per il dramma dell'esodo istriano, fiumano e dalmata nonchè per la tragedia delle foibe; come pure non vedo grande partecipazione delle scuole triestine alla cerimonia che si terrà a Basovizza sabato 10 febbraio. Temo che questa "disattenzione" sia frutto delle idee di professori ex sessontottini o figli del 68 che, per pura convenienza politica, hanno nascosto i drammi delle nostre terre. Addiruttura, come se non bastasse, leggo che ad Orvieto è stato organizzato un evento negazionista, o almeno giustificazionista».

«Le violenze - conclude il coordinatore - non si giustificano da nessuna parte, un crimine non scagiona quello precedente ma si somma e fanno due violenze da condannare. Inoltre in questo clima elettorale una sinistra in evidente difficoltà, quando messa alle corde e si vede già virtualmente sconfitta, non riesce a contrapporre argomenti programmatici ma rispolvera dal baule del secolo scorso il trito e ritrito "antifascismo" buono per ogni occasione».