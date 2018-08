La nuova segreteria triestina del PD

Il Partito Democratico ha presentato oggi nella sede di via XXX Ottobre la nuova squadra che lavorerà assieme a Laura Famulari, neo segretaria provinciale.

"Dobbiamo aprire il partito verso l'esterno, allargare la partecipazione e riallacciare i rapporti con le persone: in una parola solo dobbiamo ritrovare il confronto con la gente" ha dichiarato Famulari. "Dobbiamo smettere di discutere su di noi e dibattere sulla concretezza delle soluzioni e ascoltare le proposte che provengono da questa città - ha continuato la segretaria - che ha un futuro".

Fare opposizione

"Vorremmo essere un'opposizione costruttiva e decisa. L'analisi e l'autocritica possiamo portarle fino alle estreme conseguenze, assumendoci le responsabilità e pensando alle cause del momento che stiamo vivendo sulla base di un presupposto: il dibattito sulla diseguaglianza sociale è stato intercettato da altre forze politiche e anche i provvedimenti importanti che avevamo preso non sono bastati. Noi non siamo riusciti ad affrontare il momento fino in fondo".

La difesa dei deboli

"Non siamo disponibili a delegare la difesa delle fasce deboli alla Lega o ai Cinque Stelle che da quando sono al Governo stanno creando disoccupazione - ha affermato Famulari - ed invece noi riconosciamo la difesa come un valore imprescindibile.

La visione su Trieste

"A noi sta a cuore la visione complessiva, che la Giunta invece non ha. Sono contraria alla retorica di Trieste come città della Scienza o di altri luoghi comuni. La Regione invece si è tirata fuori dalla costituzione di una società per il porto vecchio. Fedriga dica chiaramente per quale motivo Trieste esce dalla sua agenda e quali sono i progetti che lui ha in mente.

Turismo

"Noi siamo per una Trieste sostenibile che abbia a cuore anche elementi legati alla pedonalizzazione e alla ciclabilità, sulle linee di una viabilità moderna" ha dichiarato Famulari.

Chi cita Mussolini e chi no

"I nostri valori sono quelli della Costituzione. Altri citano Mussolini mettendosi addosso le felpe, mentre noi crediamo e difenderemo sempre i valori fondanti della nostra Repubblica".

La squadra

Giovanni Barbo, vicesegretario. I componenti sono Manuela Mandler, Salvatore Dore, Marialuisa Paglia, Marcello Guaiana, Roberta Pinatti, Kevin Kosir, Valentina Repini, Marco Rossetti Cosulich, Francesca Romanini, Nicola Stampone e Gaia Tamaro.