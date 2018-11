Maltempo: Fedriga nominato commissario straordinario per l'emergenza

In qualità di commissario per l'emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia, il governatore Massimiliano Fedriga opererà a titolo gratuito, avvalendosi delle strutture e degli uffici istituzionali, e potrà individuare uno o più soggetti attuatori che agiranno sulla base di specifiche direttive.

Lo prevede l'ordinanza giunta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e firmata dal capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Piano degli interventi

Il documento, suddiviso in 17 articoli, prevede che entro 20 giorni debba essere predisposto il piano degli interventi contenente le principali urgenze quali, ad esempio, il soccorso e l'assistenza alla popolazione nonché il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, così come la gestione dei rifiuti e delle macerie. Il coordinamento dei lavori riguardanti la viabilità potrà essere affidato ad Anas.

Al di là del primo stanziamento governativo di 6,5 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia, per il superamento dell'emergenza serviranno ulteriori misure che, nel giro di 30 giorni dovranno essere identificate dal commissario. Entro il 22 novembre, quindi, i Comuni dovranno stilare una sommaria valutazione dei danni in vista della predisposizione di una seconda ordinanza, con relativa copertura finanziaria, e dell'attivazione del Fondo europeo di solidarietà.

Nel frattempo, l'ordinanza della Protezione civile prevede per la prima volta un contributo di sostegno immediato e una tantum alle famiglie rimaste senza abitazione (fino a 5mila euro) e alle imprese (max 20mila euro) per una rapida ripresa delle attività produttive, previa apposita ricognizione svolta dal commissario.

Alloggi gratuiti o contributi mensili variabili

In caso di abitazioni distrutte o sgomberate, ai nuclei famigliari potranno essere dati alloggi gratuiti oppure contributi mensili variabili, a seconda del numero dei componenti, da 400 a 900 euro mensili per l'autonoma sistemazione. Qualora siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% viene concesso un aiuto aggiuntivo di 200 euro al mese.

Concessa anche la sospensione delle rate dei mutui per i titolari di edifici sgomberati adibiti ad uso privato o commerciale.

In tema di semplificazione burocratica, il commissario potrà muoversi in deroga a una ventina di disposizioni normative nazionali, alle leggi regionali connesse all'attività prevista in capo al commissario, ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, ai progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e, in generale, ai piani territoriali. Lo scopo e quello di accelerare l'affidamento di progetti e lavori come pure l'acquisizione di servizi e forniture.

Rimozione alberi

Relativamente alla rimozione degli alberi abbattuti dal vento, già entro 5 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, il commissario individuerà gli ambiti territoriali di intervento ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, incaricando i sindaci di affidare i relativi servizi. I contratti dovranno essere conclusi nei successivi 10 giorni, dopodiché ce ne saranno 40 di tempo per completare il lavoro (salvo proroghe per cause di forza maggiore, tipo la neve ormai potenzialmente in arrivo). In caso di inerzia dei proprietari privati, il commissario li avviserà almeno tre giorni prima dell'intervento, poi agirà d'ufficio.

Le deroghe alle normative saranno applicate a cinque attività: messa in sicurezza, taglio ed esbosco; adeguamento o costruzione della viabilità forestale necessaria a entrare nei boschi con camion e trattori; allestimento di linee aeree temporanee di esbosco; realizzazione di piazzali per separare tronchi e ramaglie; predisposizione di aree per lo stoccaggio del legname che potrà anche essere venduto in cambio del rimboschimento.