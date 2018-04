Sanità, Fedriga: «Necessario superare le criticità generate dalla riforma sanitaria»

«Superare le criticità generate dalla riforma sanitaria e lavorare al recupero della piena efficienza e capillarità dei servizi a beneficio dei cittadini sono due elementi chiave che andranno affrontati nella prossima legislatura».

Lo dichiara Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione, al termine del sopralluogo all'ospedale di Monfalcone con il sindaco Anna Cisint.

«Tagliare i servizi, specie quando si parla di salute pubblica, non può mai essere la risposta giusta. Oggi, entrando nell'ospedale di Monfalcone, per prima cosa mi sono imbattuto in un cartello affisso sulla porta dell'ex sede della guardia medica a ricordarne la soppressione: segno non tanto degli errori commessi dalla politica - commenta Fedriga - ma soprattutto dell'incapacità di quest'ultima di prenderne atto e di ravvedersi, colmando, nell'esclusivo interesse dei cittadini, le lacune generate».

«Una revisione che deve estendersi al rapporto tra ospedale e territorio, per dare risposte alla necessità di presa in carico dei pazienti a 360 gradi e liberare le Rsa da funzioni ulteriormente gravose rispetto a quelle già previste per legge».