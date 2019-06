Fedriga: "Abbiamo diminuito del 20% gli irregolari in FVG"

"Serracchiani che ci racconta come affrontare l'immigrazione clandestina è come Jack lo Squartatore che impartisce lezioni su come salvare vite umane". Lo ha dichiarato oggi il governatore del FVG, rispondendo alla deputata dem che criticava il suo possibilismo sulla sospensione di Schengen.

"-20% di irregolari"

"Ricordo all'onorevole del Partito Democratico - continua Fedriga - che, dopo i suoi fallimenti e l'invasione prodotta anche dal lassismo delle sue scelte politiche, noi, in meno di un anno, abbiamo diminuito le presenze degli irregolari in Friuli Venezia Giulia del 20%. Di più. Incuranti della sua continua ricerca di pretestuose polemiche, abbiamo lavorato a testa bassa per aumentare il personale delle Forze dell'Ordine e, come testimoniato dall'accordo che diverrà esecutivo il 1 luglio prossimo, avviare pattugliamenti congiunti sui confini".

"Comunivati grotteschi"

"Prima di diramare comunicati che scadono nel grottesco - continua il governatore -, invito pertanto l'onorevole Serracchiani a scendere a più miti consigli e riconsiderare la sua bulimia comunicativa alla luce dei risultati conseguiti in questi primi mesi di governo regionale e nazionale".