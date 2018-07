Ferriera, FareAmbiente: «D'accordo con Fedriga»

«Condividiamo quanto afferma il Governatore Fedriga, ovvero che bisogna seguire un percorso condiviso da tutti gli enti interessati sul problema Ferriera di Servola e valutiamo positivamente che lo spesso si sia subito attivato per dare risposte a cittadini e lavoratori, ma chiediamo tempistiche certe dopo tanti anni di promesse disattese – così si esprime Giorgio Cecco di FareAmbiente.

«Crediamo che le capacità e la buona volontà del Governatore possano fare la differenza questa volta per spingere ad una risoluzione rapida, che possa tutelare la salute pubblica senza penalizzare i lavoratori – sottolinea Cecco – certo non continuando con l’accanimento terapeutico verso l’area a caldo che sta provocando tanti problemi ai cittadini e non da certezze occupazionali. Il nostro paese e la nostra regione hanno bisogno di politiche sul lavoro serie e di ampio respiro: non per tamponare situazioni, ma per dare un futuro ai nostri figli e per uno sviluppo sostenibile».