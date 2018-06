Ferriera, Fedriga e Scoccimarro: «Soluzione condivisa con la proprietà per chiusura area a caldo»

«L'obiettivo della Regione è di cercare sulla Ferriera di Servola una soluzione condivisa con la proprietà, con il concorso dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, per giungere alla chiusura dell'area a caldo, perché questa è la via per dare risposte rapide alle istanze che i cittadini sollevano sul tema della salute in relazione alla presenza dello stabilimento siderurgico». Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che oggi, con l'assessore all'Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro, ha ricevuto nel Palazzo della Regione i rappresentanti di associazioni ambientaliste che si occupano del tema.

«Stiamo evitando la politica dei proclami - hanno detto Fedriga e Scoccimarro - perché non produrrebbe quei risultati concreti invocati dalle persone che vivono quotidianamente l'impatto della fabbrica». Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha annunciato, nell'incontro, «il coinvolgimento del Governo nazionale, perché il problema non è solo di Trieste ma nazionale e se ne parlerà a Roma il 17 luglio. Inoltre, poiché si tratta di una questione di salute pubblica, verrà coinvolto - ha reso noto Fedriga - anche l'assessorato regionale alla Salute».

Ai rappresentanti delle associazioni presenti all'incontro - Wwf, Legambiente Trieste-Circolo Verdeazzurro, Comitato 5 XII Giustizia Salute Lavoro, Associazione No Smog Onlus - governatore e assessore all'Ambiente hanno proposto di mantenere un contatto permanente, in modo da assicurare aggiornamenti periodici reciproci sugli sviluppi ambientali della vicenda Ferriera.