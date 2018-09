Ferriera, Menis (M5S): «Avanti con mozione sull'inquinamento acustico»

«Dopo che centrodestra e centrosinistra uniti a braccetto hanno bocciato, nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Trieste, l'urgenza di una mozione presentata dal M5S sull'inquinamento acustico provocato dalla Ferriera, dopo che sempre gli stessi hanno fatto mancare il numero legale alla commissione trasparenza convocata la scorsa settimana, la stessa commissione trasparenza ha avviato oggi (ieri, ndr) i lavori di approfondimento su questo tema». Così dichiara in una nota il consigliere pentastellato Paolo Menis in merito alla mozione recentemente avanzata in Comune.

"Solo sanzioni pecuniarie"

In particolare, rivela Menis «La commissione ha preso in esame un modulo di segnalazione che tutti i cittadini possono inviare al Comune nel caso in cui siano esposti a rumori valutati non tollerabili. La presidente della commissione, Cristina Bertoni (M5S), ha esemplificato ad alcuni cittadini presenti alla riunione come compilare il modulo (disponibile sul sito dell'ARPA) per segnalare al Comune problemi di inquinamento acustico, anche in situazioni molto problematiche come quelle legate alla Ferriera. Ha poi ricordato come, in base alla normativa vigente fino all'anno scorso, l'accertamento degli sforamenti dei limiti di legge abbia portato solo alla sanzione pecuniaria».

La modifica

«Dal punto di vista normativo, a partire da aprile 2017 - commenta Bertoni - con il dlgs 42/2017 è stata inserita una modifica molto importante alla legge quadro sull'inquinamento acustico, che svincola la misura dei livelli di rumore dalla tipologia di sorgente e dalla classificazione acustica del territorio da proteggere. In altre parole, da aprile 2017 il soggetto responsabile dell'inquinamento acustico è obbligato ad intervenire per ridurre i livelli di rumore a prescindere dall'esistenza o meno di un piano acustico comunale, ed in caso di inadempienza la nuova legge permette alle autorità competenti, tra cui il Sindaco, in quanto tutore della salute pubblica, di ordinare con urgenza la sospensione delle attività che causano il rumore eccessivo».

Tutelare la salute dei servolani

La consigliera Bertoni conclude: «La commissione si riunirà nuovamente per ricevere il parere dell'Assessore e degli uffici competenti sulle determinazioni che questa amministrazione intende prendere in base alla legge sull'inquinamento acustico nei confronti della Ferriera per tutelare la salute dei servolani che da anni sono esposti a livelli di rumore superiori ai limiti di legge».