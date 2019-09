Ferriera, Pd e M5S soddisfatti dell'incontro a Roma

Feedback positivi da PD e M5S per l'incontro al MISE sulla Ferriera. la deputata Debora Serracchiani ha specificato che "L'intervento del Governo ha permesso di evitare che degenerasse lo scontro frontale tra la Regione a guida leghista e l'imprenditore, a danno esclusivo dei lavoratori, dell'economia di Trieste e dell'ambiente. È stata ritrovata una strada di dialogo, che non deve portare alla deindustrializzazione".

Secondo Serracchiani "è un buon risultato aver ricondotto il confronto sulla Ferriera nella sua sede istituzionale propria, cioè al Mise: l'obiettivo di tenere assieme sviluppo, ambiente e occupazione è lo stesso che aveva improntato l'accordo di programma nel 2014. Quel modello ha dimostrato di funzionare e di produrre risultati concretii. Nonostante il fuoco incrociato di polemiche strumentali sono stati fatti importanti investimenti, sono state abbattute le emissioni, bonificate ampie aree e accresciuta i livelli occupazionali".

De Carlo: "Bene intervento Patuanelli"

Così invece la deputata M5S del Friuli Venezia Giulia, Sabrina De Carlo: "Sono lieta che il lavoro avviato all'inizio della legislatura, attraverso i dialoghi intrapresi con i ministeri competenti sull'annosa questione della Ferriera di Servola, sia in materia di tutela dei lavoratori in caso di chiusura dell’area a caldo, sia per la parte ambientale, stiano proseguendo con decisione grazie al Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che non ha fatto attendere la convocazione del tavolo tecnico su una questione che richiede risposte urgenti ormai da lungo tempo".

"Durante i lavori odierni del tavolo tecnico cui ho preso parte, si è instaurato un clima di proficua collaborazione che condurrà certamente ad una soluzione condivisa che tuteli gli interessi di tutti gli attori chiamati in causa", spiega De Carlo. "Siamo soddisfatti dell'impegno del Ministro Patuanelli che getta le basi per una seria discussione con tempistiche definite ed è inoltre significativo che il suo primo intervento sia rivolto ad una questione su cui il MoVimento 5 Stelle si è speso tanto in questi anni su ogni livello istituzionale", conclude la deputata.