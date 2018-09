Ferriera: netto calo inquinanti in un anno secondo rilevamenti della Procura

Viene dalla Procura di Trieste la notizia di un netto calo dell'inquinamento prodotto dalla Ferriera di Servola negli ultimi 12 mesi. Lo dichiara Rai Fvg, che sottolinea come i dati arrivino da un soggetto indipendente, il quale ha collocato a sue spese delle apparecchiature per monitorare l'inquinameno acustico e ambientale, per potersi basare anche su dati non diffusi dall'Arpa.

Soprattutto la centralina più vicina allo stabilimento (area san Lorenzo in selva) rileva dati importanti: gli sforamenti giornalieri del benzene sono passati dai quindici dello scorso ottobre a zero nei mesi di luglio e agosto, mentre gli sforamenti orari passano da 63 a zero. Dati confortanti anche per quanto riguarda le polveri: dai quasi 18 grammi per metro cubo del periodo gennaio-luglio 2017 agli 11 e mezzo dello stesso semestre 2018. I pannelli fonoassorbenti, installati dalla proprietà all'interno degli impianti, hanno inoltre percepito un calo di 5 decibel.

Sabina Licen del dipartimento di Chimica dell'Università di Trieste si è occupata di raccogliere e analizzare i dati di questa operazione costata alla Procura ottomila euro al mese, e che sarà ora consegnata all'Arpa.