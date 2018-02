Ferriera, Cecco (FareAmbiente): «I cittadini subiscono e i lavoratori vivono nell'incertezza»

«Non ci appassionano le polemiche politiche, l'unica cosa certa è dopo diversi anni dall'Accordo di Programma i cittadini continuano a subire e i lavoratori vivono nell'incertezza», commenta così Giorgio Cecco coordinatore di FareAmbiente le ultime notizie sulla Ferriera di Servola.



«Fermo restando l'importanza in generale del piano di classificazione acustica da una parte e la giusta attenzione del Comune a non penalizzare i residenti con limiti che favoriscono l'inquinamento acustico dall'altra, è logico che la pur legittima rischiesta della Regione fa pensare ad una vergognosa Aia elaborata e rilasciata proprio dall'amministrazione regionale, autorizzazione che evidentemente non tutela la salute dei cittadini e l'ambiente» ,-sottolinea Cecco.