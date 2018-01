Ferriera, Siderurgica Triestina: «Porte dello stabilimento aperte per ogni opportuna verifica»

«Siderurgica Triestina, nella figura del suo amministratore delegato Edoardo Tovo e con la piena adesione del presidente Cavaliere Giovanni Arvedi, segnala che le porte dello stabilimento industriale di Trieste sono aperte per ogni opportuna verifica e che è ben gradito ogni controllo da parte degli organi competenti». La società divulga un comunicato stampa al «fine di prendere visione degli interventi effettuati e dei risultati conseguiti, con particolare riferimento al postcombustore e ricadute delle emissioni del camino E42, così come citato nella comunicazione del Sindaco alla Regione in merito alla richiesta di riesamina Aia».

«Nell’occasione - continua il comunicato - l’azienda sottolinea come, il recentissimo rapporto Arpa FVG sulla "Qualità dell'aria a Servola" aggiornato al 15/01/2018, evidenzi il pieno rispetto degli standard di qualità ambientali che per l'area di Servola sono stati fissati dall'Aia con valori più restrittivi di quelli di legge lungo tutto il 2017 e fino a oggi. In particolare, l'ulteriore riduzione dei valori misurati negli ultimi due mesi, mostrano la validità degli interventi straordinari di miglioramento effettuati di recente sull'altoforno. Il monitoraggio dei parametri di qualità dell'aria viene infatti effettuato su un capillare numero di stazioni di monitoraggio il cui posizionamento è frutto di un lungo lavoro di analisi di Arpa, iniziato ai tempi della gestione Lucchini, che ha portato ad individuare i punti di maggior ricaduta ove effettuare le rilevazioni. L'eventuale ridefinizione della posizione delle stazioni di monitoraggio o anche l'eventuale incremento dei punti o della frequenza di monitoraggio potrà solo confermare quanto già ampiamente riscontrato, ovvero il considerevole miglioramento della qualità dell'aria e il pieno rispetto degli obiettivi di qualità ambientali, così da valorizzare ulteriormente l'adeguatezza degli interventi di ambientalizzazione messi in essere dall'azienda e la compatibilità ambientale dell'attività produttiva con il contesto territoriale circostante».

«Si fa inoltre presente che una eventuale ridefinizione dei monitoraggi di qualità dell'aria non necessita di un procedimento di riesame di Aia, in quanto è indipendente dall'Aia stessa e può in ogni momento essere stabilito unilateralmente dall'Ente di controllo in base a proprie valutazioni o indicazioni degli enti territoriali - sottolinea Siderurgica Triestina -. In conclusione, sulla questione in oggetto, l'azienda è serena e disponibile da subito ad ogni confronto tecnico».