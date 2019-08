Ferriera, Ussai (M5S): "Si abbassa la testa ad Arvedi"

"Lo abbiamo sottolineato un mese fa e oggi appare ancora più chiaro: nuovi investimenti per continure con la produzione dell'area a caldo della Ferriera di Servola non saranno convenienti per la proprietà. Non è merito della Giunta regionale, ma di un impianto obsoleto e, semmai, dell'Autorità di sistema portuale che ha creato le condizioni per rilanciare quell'area".

Lo afferma Andrea Ussai, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che rilancia: "Il centrodestra continua con i proclami sulla chiusura della Ferriera ma, quando ha avuto l'occasione di amministrare Trieste e il Friuli Venezia Giulia, ha sempre consentito alla proprietà di agire sostanzialmente indisturbata, tanto che stiamo ancora aspettando l'aggiornamento dei valori limite previsti dell'autorizzazione integrata ambientale.

"Da parte della Regione si interviene con sanzioni amministrative e prescrizioni: meglio di niente ma troppo poco, visto che le promesse in campagna elettorale parlavano di una profonda revisione dell'Autorizzazione integrata ambientale e della chiusura dell'impianto. Oggi invece - conclude Ussai - si abbassa la testa davanti ad Arvedi, sbandierando un presunto rispetto dei limiti in assenza, dal 2016, di un Piano industriale e di un cronoprogramma per superare l'attuale produzione e tutelare i posti di lavoro".