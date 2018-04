Mobilità sostenibile: Cosolini e Grim sottoscrivono le richieste di Fiab

«Ho sottoscritto le richieste ai candidati di impegnarsi sulla mobilità ciclabile proposteci da Ulisse FIAB.

Lo ho fatto dopo il buon rapporto di dialogo e di coprogettazione nei 5 anni di governo della città e lo ho fatto perché ritengo importante per la nostra qualità del vivere urbano e per il nostro sviluppo turistico andare avanti in questa direzione ( a proposito di turismo l'Istria ci insegna qualcosa a proposito.....)». Così riporta sulla sua pagina Facebook l'ex sindaco di Trieste Roberto Cosolini.

«Ho aggiunto un proposta: quella - conclude - di una sede permanente di coprogettazione degli interventi con le associazioni del settore».

«Con entusiasmo e convinzione mi prendo l’impegno! FIAB Trieste Ulisse ha chiesto anche a me, in quanto candidata al Consiglio regionale, di assumermi un impegno concreto a favore della mobilità sostenibile e della promozione del cicloturismo». Lo afferma invece Antonella Grim, anch'essa dopo aver sottoscritto le richieste di Fiab in tema di mobilità sostenbile.

«Si tratta di proseguire il lavoro di questa giunta regionale, di cui ricordo solo i più recenti stanziamenti a favore della ciclabilità per la nostra provincia: 600mila euro per la manutenzione dei percorsi ciclabili esistenti, 180mila euro per la sistemazione della pista ciclo-pedonale lungo la strada provinciale del Villaggio del Pescatore,

190mila euro per la realizzazione di un percorso ciclabile tra San Dorligo e Bagnoli della Rosandra».