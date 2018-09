Scoccimarro e il film su Norma Cossetto: "Proiettarlo nelle scuole"

"Mi farò promotore in Regione Friuli Venezia Giulia della proposta di proiettare nelle nostre scuole il film “Red Land”, "Rosso Istria" presentato al Festival del Cinema di Venezia, il prossimo 10 febbraio, Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata". Dopo la proiezione della pellicola avvenuta a Venezia domenica 9 settembre all'interno della 75esima Mostra del Cinema, anche il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabio Scoccimarro dopo il "leone dalmata" Renzo de Vidovich, si fa promotore della proposta di portarlo a scuola.

La motivazione

"Raccontare in un contesto così importante come uno dei più importanti eventi culturali al mondo la storia di Norma Cossetto, ancora oggi incredibilmente sconosciuta, rappresenta un passo importante per far conoscere agli italiani e non solo lo stupro, la tragedia e l’omicidio di questa giovane martire premiata con la medaglia al merito civile. Norma è una delle tante vittime del folle e atroce disegno di pulizia etnica contro gli italiani messo in atto dal maresciallo comunista Tito e per troppo tempo l’omertà e il silenzio hanno impedito di conoscere questa pagina dolorosa e buia della nostra storia nazionale. Sono certo - a continuato Scoccimarro - che la proiezione di questo film non solo nelle scuole della nostra Regione ma di tutta Italia potrà contribuire a onorare i nostri martiri e i nostri connazionali e a costruire una memoria nazionale condivisa da tramandare alle generazioni future affinchè la barbarie del passato non si ripeta mai più".

Il coinvolgimento di Giorgia Meloni

Fabio Scoccimarro ha fatto sapere, attraverso una nota che la promozione e la condivisione di questo progetto varcherà i confini regionali, che nella loro periferica geografia rappresentano sempre i limiti di una vicenda poco nota e per questo ignorata dal resto della penisola italiana. "Chiederò per questo al presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni - ha concluso Scoccimarro - e ai nostri parlamentari a partire dal Senatore Luca Ciriani e dall’on. Walter Rizzetto, di farsi interpreti di questa iniziativa e di portarla all'attenzione del Parlamento e Ministro Marco Bussetti".