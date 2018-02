Manifestazione Forza Nuova, Fiore: «Preoccupati per clima d'odio che media e stampa stanno creando»

«Dopo Palermo non possiamo che manifestare la nostra preoccupazione per il clima d'odio che media e stampa stanno creando». Così dichiara il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore per il servizio di Laura Buccarella in onda su Telequattro. Fiore ha parlato infatti al convegno di Forza Nuova svoltosi ieri mattina alla Stazione Marittima per la presentazione dei candidati locali.

«Da parte nostra abbiamo mantenuto il controllo della nostra militanza e stiamo svolgendo con calma e serenità la nostra campagna elettorale. Quello che fanno gli altri è loro responsabilità e se ulteriore sangue sarà sparso sarà colpa di coloro che hanno soffiato sul fuoco e diffuso quest'odio».

Presenti alla manifestazione un centinaio di militanti. Intervenuto anche il sindaco Roberto Dipiazza, scelta che Fiore commenta apprezzando la sua onestà, il suo coraggio e la sua determinazione a rendere più vivibile la città.

«Collaboreremo sempre con tutti coloro che vogliono allontanare dalle proprie città le ombre peggiori, della criminalità e dell'immigrazione selvaggia e del disastro sociale».

Spiegando infine la sua scelta di offrire il patrocinio legale all'uomo che ha sparato a Macerata su persone di colore il segretario ha affermato: «Offrire assistenza legale non significa essere complici. L'atto non poteva essere condonato ma allo stesso tempo trovo assurdo che venisse isolato da un contesto drammatico».