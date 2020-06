Firma Accordo di programma, Ussai (M5s): "Ora si va verso una nuova idea di sviluppo della città"

"Oggi c'è tanta gioia e festeggiamo. Ma, come ha detto lo stesso ministro Patuanelli, ora vanno monitorate le tappe del lavoro da qui in avanti, per tutelare i livelli occupazionali e guardare alla rinconversione dell'area per una nuova idea di sviluppo della nostra città". Lo afferma in una nota Andrea Ussai, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo la firma dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola, a Trieste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È stato un lavoro di gruppo, per una battaglia storica del MoVimento - sottolinea Ussai -. Oggi si chiude una pagina dolorosa per Trieste,e se ne apre un'altra di prospettiva per uno sviluppo importante. Personalmente ho perseguito questo obiettivo dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare in Consiglio regionale, nel 2013. Ho sempre chiesto tutela della salute e dell'ambiente, ma anche dei posti di lavoro". "Oggi, grazie al ministro Patuanelli, abbiamo ottenuto questo risultato - ha concluso Ussai -. Grazie alla piattaforma logistica e all'altra battaglia che il ministro sta portando avanti, ovvero l'extradoganalità del porto franco internazionale di Trieste, si potrà ambire a un futuro di sviluppo per la città e per l'intera regione".