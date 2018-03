Forza Italia, via alla raccolta firme per Fedriga (la LISTA dei candidati triestini)

Arrivata l’ufficialità della candidatura a presidente della Regione di Massimiliano Fedriga, Forza Italia corregge la strategia (logo compreso con Berlusconi che non sostiene più Tondo bensì Fedriga) e i moduli per le firme, e parte con la raccolta dei 5000 autografi degli elettori a sostegno della propria lista. Un comunicato ufficiale di Forza Italia rivela: «Con l’ufficializzazione del candidato presidente del centrodestra Massimiliano Fedriga, è iniziata ufficialmente la raccolta firme di Forza Italia in vista delle elezioni regionali del prossimo 29 aprile. A Trieste le firme verranno raccolte nelle giornate di giovedì 22 marzo, venerdì 23 marzo e sabato 24 marzo alla Sala riviera dell’Hotel Savoia (Riva del Mandracchio, 4)».

Ma chi sono i 9 candidati della lista triestina dei Forza Italia? Si parte da Livia Amodeo, coordinatrice provinciale del movimento animalista di Brambilla; poi il consigliere comunale ex presidente della Commissione speciale sui migranti, Everest Bertoli; troviamo poi il capogruppo e già consigliere regionale Piero Camber; un altro consigliere comunale e nella vita avvocato, Andrea Cavazzini; in lista Manuela Declich, braccio destro dell’uscente Bruno Marini, attualmente consigliera comunale di Trieste; ancora una donna, Giulia Demarchi, veterinaria e chiropratica, attualmente in Consiglio comunale a Muggia; Alessandro Michelli è invece il presidente regionale della Federazione italiana pallavolo; ancora un veterano poi, ex consigliere regionale e ora in segreteria del partito, Piero Tononi; infine troviamo Walter Zalukar, marito della neo eletta senatrice Laura Stabile, anche lui esperto del settore della sanità in quanto ex direttore del Pronto Soccorso di Cattinara.