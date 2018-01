Forza Nuova: pronte le firme per presentare le liste “Prima agli italiani“ di camera e senato

Il Segretario regionale di Forza Nuova Denis Conte annuncia che la raccolta delle firme per presentare le liste “Prima agli italiani “ di camera e senato è terminata e che domenica mattina verranno presentate in Tribunale. Sabato 27 dalle ore 18.30 presso la sede di Forza Nuova in viale XX settembre 46 ci sarà la festa del tesseramento di Forza Nuova e Lotta Studentesca.

Il Consigliere Comunale Fabio Tuiach, candidato alla camera nel collegio plurinominale dichiara: «Abbiamo raccolto presto le firme per presentarci alle elezioni con il logo di Forza Nuova Italia agli italiani e puntiamo ad entrare in Parlamento. Domenica mattina dopo la Messa la presentiamo in tribunale. Dio, patria e famiglia per noi sono i valori fondamentali e faremo il possibile per difendere la cristianità dell'Italia che per noi è quasi una missione spirituale. Più degli altri proviamo a difendere la famiglia naturale, la lotta contro la denatalità e ogni ideologia che ha distrutto le famiglie e causato aborti e sofferenze. Obiettivo primario è salvare il nostro paese da chi lo sta svendendo allo straniero».