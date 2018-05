Regionali, Russo (Pd): «Non abbiamo semplicemente perso, abbiamo straperso»

«Ho letto più di qualcuno dire: “beh, a Trieste per il Pd non è andata poi così male”. Non sono d’accordo: non abbiamo semplicemente perso, abbiamo straperso. E i motivi li conosciamo bene anche se qualcuno prova ancora a far finta di niente». Così dichiara sul suo profilo Facebook Francesco Russo, il più votato della regione Fvg con oltre 4300 preferenze personali.

«Mi sono impegnato a cambiare il mio partito: comincio da subito con uno spunto di riflessione. Ieri e oggi sui giornali tutti hanno parlato di Russo e Cosolini».

«Io credo che, invece, vada fatto un plauso ad Ariella Bertossi per quello che ha fatto e per come lo ha fatto. Il Pd ha bisogno di persone così. “Nuove” ma con esperienza e competenza, capaci di fare rete e stare in mezzo ai cittadini. Spero abbia ancora voglia di essere una delle protagoniste del futuro di questo partito. Che è un po' sgangherato ma a cui tante persone vogliono bene. Malgrado tutto. Buon primo maggio».