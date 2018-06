Fratelli d'Italia, aperto il tesseramento 2018

Sabato 15 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Fratelli d'Italia vi aspetta in Largo Bonifacio con il banchetto per il tesseramento

«Fratelli d’Italia, dopo il successo alle elezioni regionali a Trieste e la conferma della continua crescita nazionale dopo i risultati delle elezioni amministrative del 10 giugno tenutesi nel resto d’Italia, è felice di aprire il tesseramento 2018 al movimento dei patrioti, il partito che difende l’orgoglio nazionale e la sovranità della nostra bella e unica Patria».

«Oltre alla possibilità di tesserarsi in loco e rinnovare la propria adesione al movimento, sarà possibile ritirare la tessera 2017. Dal 25 giugno fino al 30 luglio 2018 sarà possibile tesserarsi anche presso la sede del partito in via Rismondo 4/a presentendosi SOLO il lunedì dalle 18 alle 19. Per maggiori informazioni visitate il sito www.fditrieste.it».