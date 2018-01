FdI, Giacomelli dirigente nazionale: «Riconoscimento che voglio condividere con tutta la comunità»

All’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia tenutasi a Bologna il 13 gennaio, Claudio Giacomelli, Portavoce Provinciale di Trieste, è stato eletto nella Direzione Nazionale del movimento di Giorgia Meloni.

Giacomelli, da Dirigente Nazionale ha voluto ringraziare l’Assemblea Nazionale del Partito e i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia.

«È una grande soddisfazione – dichiara Claudio Giacomelli - un riconoscimento che voglio condividere con tutta la comunità di Trieste, volontari e militanti che animano lo Sportello di Aiuto Gratuito per Italiani in Difficoltà della sede di Fratelli d’Italia Trieste di via Rismondo 4/a».

«Trieste vanta uno dei circoli più numerosi di tutta la Regione, prova che la segreteria provinciale sta rilanciando programmi fondamentali per la città e progetti che verranno portati in Parlamento, in materie economiche e sociali, ma soprattutto che si rende conto che la politica non si fa solo nelle aule e nei consigli, ma anche nelle piazze, nei rioni e tra la gente» conclude Giacomelli.

La segreteria provinciale «augura dunque al Portavoce locale un buon lavoro, nella convinzione che un ulteriore rappresentante a Roma potrà dare ancora più forza alle battaglie locali del movimento».