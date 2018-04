Fratelli d'Italia: Lo Sportello del cittadino si sposta in piazza della Borsa fino al 29 aprile

Fratelli d’Italia Trieste comunica che da oggi, venerdì 20 aprile, lo Sportello del Cittadino si è trasferito in piazza della Borsa, presso il modulo seed box allestito in occasione delle prossime elezioni regionali del 29 aprile. Dalla sede di via Rismondo 4/a, la segreteria provinciale dichiara: «Siamo soddisfatti che l’impegno costante dei nostri volontari garantisca il servizio gratuito che offriamo ai cittadini italiani anche in questo impegnativo periodo di campagna elettorale». Infine si informa che sul sito web della sezione locale del partito, www.fditrieste.it, è disponibile l’orario aggiornato dello Sportello che tiene conto della recente implementazione della consulenza sindacale gratuita per i lavoratori con problematiche allargate alle famiglie.