Elezioni regionali, Scoccimarro (FdI): «Il candidato presidente sia un nostro rappresentante»

«Fratelli d'Italia c'è e vuole dire la propria sul candidato presidente di questa regione. Giorgia Meloni ha da pochi giorni dato la notizia che vuole che il presidente candidato per il Friuli Venzia Giulia sia un nostro rappresentante». Lo ribadisce il coordinatore regionale di FdI Fabio Scoccimarro, come riportato dal servirzio in onda su telequattro di Bernardo Gullotta.

Fratelli d'Italia chiede ai cittadini di essere parte attiva nella realizzazione del programma, riproponendo le "Primarie delle idee": le opinioni delle persone verranno raccolte sia nelle piazze che tramite Facebook e sul sito web del partito.

I banchetti avranno luogo già a partire da questa domenica, 14 gennaio, in Largo Bonifacio, via Dante e piazza della Borsa dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

I temi affrontati varieranno dalla sicurezza, l'impiego dell'esercito in alcune situazione, l'aumento del personale di polizia, maggiori controlli ai confini a quant'altro.