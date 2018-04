Sportello cittadino FdI: in arrivo il servizio sindacale gratuito per i lavoratori

«Lo sportello del cittadino, il progetto tutto triestino del partito di Giorgia Meloni, ha compiuto un'anno e mezzo offrendo servizi e aiuto agli italiani in difficoltà e ora si arrichisce con un nuovo servizio di consulenza sindacale gratuita per i lavoratori. Infatti da questo martedì 10 aprile, dalle 17:30 alle 18:30 o su appuntamento, i lavoratori italiani che vorranno chiedere ampiamente consigli inerenti alle problematiche nel mondo del lavoro, allargato alla famiglia, potranno venire allo sportello del cittadino dove troveranno il personale del sindacato pronti ad aiutarli. Non sarà necessario essere iscritti a Fratelli d'Italia o al sindacato» dichiara Nicole Matteoni, vice segretario provinciale di Fratelli d'Italia Trieste.

«Ringrazio il personale del sindacato che condivide il nostro progetto dello sportello del cittadino, offrendo la sua collaborazione, rimarcando la vicinanza al territorio di Fratelli d’Italia».