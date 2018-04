Nue 112, Edoardo (Fsp Polizia): «Inefficace, lento e pericoloso per la sicurezza»

«Nella giornata di ieri - racconta il segretario generale provinciale Fsp Alessio Edoardo - sono intervenuto fuori servizio, durante la rissa avvenuta in via Battisti; contattato il Nue 112, sono dovuto rimanere circa due minuti in attesa di poter riferire cio che stava accadendo in modo da far giungere rinforzi per sedare ed identificare i personaggi impegnati a pestarsi selvaggiamente davanti i passanti impauriti».

«Questo servizio , come gia denunciato piu volte , è inefficace e lento nonché pericoloso per la sicurezza della cittadinanza in difficoltà».

«Risottolineo che il Nue, - continua - pur se apparentemente potrebbe essere una buona idea , è stato organizzato male e non ha portato risparmi di nessun tipo, in quanto non ha permesso ( per fortuna ) di chiudere le sale operative provinciali degli enti di soccorso, ma ha soltanto costretto gli utenti a eseguire un passaggio ulteriore tramite un centralinista il quale ha solo il compito di smistare le chiamate con una perdita di tempo importante rispetto alla precedente conduzione,ove si chiamava direttamente l'ente interessato, che aveva un profesionista di settore pronto a dare immediatamente consigli utili oltreche inviare immediatamente i soccorsi».

«Per tale motivo, -conclude il segretario - ci auguriamo che quanto prima si ritorni al vecchio sitema collaudato e funzionante per la sicurezza di tutti, facendo risparmiare anche i contibuenti e comunque non andando contro le leggi europee, in quanto vi era sempre stato un numero di emergenza 112 al quale rispondevano i CC che comunque davano il loro supporto su tutto».