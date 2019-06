Sicurezza, FSP: "Escalation di reati: serve più personale"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del segretario generale provinciale FSP Polizia di Stato Alessio Edoardo

"Si deve fare arrivare più personale a rinforzare un organico già da qualche anno in grave difficoltà". Così il segretario generale provinciale FSP Polizia di Stato Alessio Edoardo, dopo gli ultimi fatti di cronaca avvenuti in questi giorni.

"La mancanza di politiche efficaci di turn over da parte del Ministero dell’Interno negli ultimi anni - aggiunge il segretario - ha causato un vuoto generazionale con la conseguente mancanza di personale nell’organico di tutte le F.O. in Italia: dalla Scuola Allievi Agenti, in pesante difficoltà per la grande mole di allievi del corso in atto, che impone al poco personale rimasto un serio impegno ai dipendenti e sopratutto agli istruttori, alla Polizia di Frontiera, pressata dall’emorragia di immigrazione clandestina nella rotta balcanica. Non di meno alla Questura, che ha bisogno di giovani da inserire nei servizi di volante e per coprire le molteplici attività di polizia che coinvolgono tutto il personale e a tutti gli altri reparti che svolgono,con grande sacrificio e spirito di abnegazione, il loro lavoro ogni giorno per la collettività”.

"Ormai - conclude - è ora di intervenire seriamente con un piano integrativo valido e concreto. Non si può più aspettare onde evitare che le carenze strutturali della Polizia di Stato vadano a inficiare il nostro lavoro, il benessere del personale e soprattutto non venga a mancare la possibilità di difendere i cittadini”.