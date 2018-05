Furti d'auto zona confine, Bernobich (Ln): «Maggiori controlli e incremento della vigilanza della zona»

«Ennesimo furto d'auto la notte di domenica, questa volta in via Cherubini. Oramai la periferia tra Altura, Borgo e Poggi Paese è soggetta a questi atti criminali vista la relativa vicinanza al confine». Lo scrive Bernobich Stefano, consigliere leghista, in un post sulla sua pagina Facebook.

«Le telecamere a parer mio poco potrebbero fare se non immortalare il momento del furto. Da fare – aggiunge il consigliere – invece è richiedere maggiori controlli ai confini e incremento della vigilanza della zona. Proprio per questo motivo non capisco chi non è d'accordo con l'armamento della Polizia Locale, visto che potrebbe portare una o due pattuglie a vigilare anche nelle ore notturne, in supporto a Polizia e Carabinieri. Comunque occhi aperti se vedete qualcuno di sospetto e segnalate!»