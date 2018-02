Furto Bergamas, M5s: «Solidarietà a lavoratori e studenti ma la colpa è della politica»

«Il MoVimento 5 Stelle esprime solidarietà a tutti i lavoratori e studenti dell’Istituto comprensivo "Bergamas" che ha subito nella notte tra venerdì e sabato cospicui danni materiali e un furto ingente perpetrato da ignoti che si sono introdotti attraverso alcune porte di emergenza: rubati 14 pc portatili su 15 - nonostante fossero tenuti sotto chiave nell’Ufficio del Dsga -, ingressi danneggiati, armadietti dei docenti aperti. Altri danni pesanti hanno subito le macchine distributrici di merendine e caffè».

«Fatta questa importante premessa, non possiamo non porre una domanda fondamentale a tutte le forze politiche che hanno amministrato Trieste negli ultimi anni: perché i sistemi di sicurezza continuano a non essere attivi, nonostante i numerosi solleciti da parte delle istituzioni scolastiche?».

«Chiediamo pertanto alla giunta Dipiazza di intervenire subito per evitare che episodi analoghi si ripetano non solo alla Bergamas ma in tutti gli istituti scolastici della nostra città».