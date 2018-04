Furto nella notte al punto informativo di Piero Camber

Furto al punto informativo del consigliere comunale Piero Camber, allestito in occasione della sua candidatura al Consiglio regionale. Dal gazebo in via Dante è stata infatti rubata una delle tre sedie dell'arredo nella notte tra il 10 e l'11 aprile.

«Queste sedie - spiega l'esponente di Forza Italia - mi sono state prestate un caro amico, motivo per cui sono ancora più dispiaciuto e pesano ben 30 chili e non sono facili da portare via. A pranzo sono andato in Questura e ho sporto denuncia di furto: in zona vi sono diverse telecamere e spero che colui o coloro i quali hanno commesso il reato si ravvedano».

«Non sarà comunque questo vile gesto a fermarmi - concluede Camber -: ci vediamo come sempre dalle 17 alle 19 per una chiacchiera, per un confronto, per un caffè o semplicemente per un saluto».