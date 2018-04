Ritrovata la sedia rubata a Camber (FI): «Della serie: "Tuti vol una carega”»

Furto al punto informativo del consigliere comunale Piero Camber, allestito in occasione della sua candidatura al Consiglio regionale. Dal gazebo in via Dante è stata infatti rubata una delle tre sedie dell'arredo nella notte tra il 10 e l'11 aprile, ma è stata ritrovata la sera successiva dai Carabinieri. «Della serie: "Tuti vol una carega - ironizza Camber - Scherzi a parte, voglio ringraziare tutti per la solidarietà e la vicinanza dimostrata. Sono andato a recuperare la sedia che mi era stata rubata alla Stazione dei Carabinieri di Scorcola-Guardiella: ringrazio i militari ed attendo di conoscere l'esito delle indagini. Grazie ancora a tutti voi ed ai Carabinieri per l'efficenza del servizio svolto».

«Queste sedie - aveva spiegato in precedenza l'esponente di Forza Italia - mi sono state prestate un caro amico, motivo per cui sono ancora più dispiaciuto e pesano ben 30 chili e non sono facili da portare via. Non sarà comunque questo vile gesto a fermarmi - conclude Camber -: ci vediamo come sempre dalle 17 alle 19 per una chiacchiera, per un confronto, per un caffè o semplicemente per un saluto».