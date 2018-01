«Gara di sci di fondo in piazza Unità e le vie di Trieste», la proposta dell’ex presidente Promotour Fvg

Non solo una spiaggia di sabbia Barcola come aveva proposto nella campagna per la primarie del partito democratico l’ormai ex senatore Francesco Russo, ma anche una pista di sci di fondo in pieno centro cittadino .Mazzolini: "Porterò lo sci nel cuore di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia"

Infatti la Lega ha tenuto proprio questa mattina all'Hotel Là di Moret una conferenza stampa dove è stato illustrato il suo piano turistico invernale ideato da Stefano Mazzolini. Il relatore, ex presidente Promotur e referente del Carroccio dell'Alto Friuli, ha presentato il piano di investimenti sui Poli sciistici che la Lega vorrebbe portare avanti qualora dovesse vincere il Centrodestra le prossime elezioni regionali. «Sono delle idee sviluppate solo attraverso il confronto avuto con tecnici, professionisti, operatori economici, albergatori e maestri di sci e non con gli amministratori che non hanno competenze in materia» ha spiegato Mazzolini in odor di assessorato al turismo. Come dichiarato da UdineToday, sono tre in particolare le idee lanciate da Mazzolini:

- l'ampliamento del demanio sciabile;

- una card da dare a tutti i turisti che frequentano il Friuli Venezia Giulia da utilizzare attraverso una App che fornirà idee, consigli e proposte, anche e soprattutto durante i giorni di pioggia;

- e la particolare proposta di portare la Coppa di sci di fondo sprint, con un circuito da un chilometro, nei 4 capoluoghi della regione. Quest'ultima idea - ha spiegato l'operatore turistico tarvisiano - sarebbe realizzabile in due anni e potrebbe iniziare con una gara da svolgersi nel centro di Trieste; gli anni successivi la tappa potrebbe essere poi spostata a Pordenone, a Udine e a Gorizia. «Lo sci da fondo proposto in città - ha aggiunto Mazzolini - è una soluzione che ha già avvicinato diversi neofiti al mondo dello sci di discesa a Bolzano. Io ho semplicemente copiato la loro ottima idea che ha permesso di raddoppiare gli appassionati allo sci nei loro poli invernali».

