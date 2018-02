Giacomelli (FdI): «Illy "indipendente" presa in giro per i cittadini»

«Questa dell'"indipendenza" di Illy è una presa in giro dei cittadini. Con questo sistema elettorale, anche a mettere la X sulla scheda solo sul nome di Riccardo Illy, si finisce per dare un voto anche al listino del PD al Senato». Il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli mette in "allerta" gli elettori in merito alle dichiarazioni del candidato al senato Uninominale Riccardo Illy che si era detto pronto a lasciare il Partito democratico (partito di cui è candidato) nel caso di vittoria alle elezioni, per entrare nel Gruppo Misto.

«Ci troviamo nel paradosso di un Pd che commissiona manifesti per dire che il proprio candidato non è del Pd - sottolinea sarcastico Giacomelli -. Meraviglie di questa legge elettorale».