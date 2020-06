Ex generale dei carabinieri alla guida dei gilet arancioni, Rojc: "Inqualificabile"

"Il comportamento di un ex generale dei Carabinieri è inqualificabile e l'intera manifestazione dei gilet arancioni ha dei caratteri anti-istituzionali che vanno ben oltre la protesta politica. Questo fenomeno va monitorato e circoscritto con attenzione". Non usa mezzi termini la senatrice del Partito democratico, nonché componente della commissione Difesa a Palazzo Madama, Tatjana Rojc.

A guidare il "popolo arancione" è infatti Antonio Pappalardo, ex generale dell'Arma dei carabinieri. Secondo la dem "la violenza degli insulti contro il Capo dello Stato, gli attacchi al premier Conte e addirittura contro la stampa, assieme al disprezzo delle norme di sicurezza sanitaria, sono un mix inquietante da non sottovalutare. Il fatto che i gilet arancioni seguano la ressa e il bagno di folla di Salvini senza mascherina aumenta la preoccupazione per una destra che liscia il pelo a chi viola le regole".