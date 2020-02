Giorno del ricordo: malumori in Slovenia per il discorso di Mattarella

Malumori dalla Slovenia per la dichiarazione del presidente Sergio Mattarella in occasione del giorno del ricordo. Come riporta il Primorski Dnevnik, in Slovenia e all'estero molti non sarebbero d'accordo con l'uso del termine "pulizia etnica" e con il fatto che non c'era una chiara condanna dei crimini fascisti.

Anche il presidente sloveno Borut Pahor è intervenuto in merito, sottolineando che "la cerimonia, che si terrà il 13 luglio di quest'anno a Trieste, sarà la migliore opportunità simbolica e reale per uno sguardo al passato e un focus comune sul futuro". Pahor ha ricordato inoltre che lo scorso anno Mattarella gli aveva assicurato che la giornata commemorativa non era rivolta a qualcuno in particolare, ma era un evento che, con i paesi amici della Slovenia e della Croazia, avrebbe enfatizzato il rifiuto comune di tutte le ideologie totalitarie e il rifiuto dell'estremismo nazionalista.

Domenica Mattarella aveva scritto che la dittatura comunista aveva innescato "persecuzioni avvenute in luoghi sotto la maschera della vendetta contro l'oppressione fascista, ma trasformate in una vera e propria pulizia etnica che colpiva selvaggiamente e ampiamente la popolazione indifesa e innocente".