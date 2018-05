Giunta Fvg, Roberti: «Voglio iniziare subito questo nuovo percorso insieme a voi»

«Provato da una giornata intensa, ma con la voglia di iniziare subito questo nuovo percorso insieme a voi». Così dichiara Pierpaolo Roberti a seguito della presentazione della nuova giunta regionale di cui entra a far parte.

«Le sfide sono importanti, -continua - dentro la dicitura “Enti Locali” ci stanno la sicurezza e la Polizia Locale, ma anche la nuova riforma per superare il disastro Uti e il rapporto con tutti i comuni del Fvg. Tra le mie deleghe anche le Politiche comunitarie, il volontariato, le lingue minoritarie e i corregionali all’estero».

«Insomma, il lavoro non mi mancherà, la voglia di mettermi in gioco e di dare tutto per la mia terra nemmeno».

«Grazie a Massimiliano Fedriga - conclude Roberti - per la fiducia e a tutti voi per avermi sostenuto con il voto e con i tantissimi messaggi che mi avete inviato in queste ore».