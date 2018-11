Aule troppo piccole alla scuola elementare di Banne

Un'aula di 35 mq per insegnante, 13 bambini e un insegnante di sostegno. E' questa la situazione delle aule della scuola primaria di Banne (Istituto Comprensivo Altipiano) , dove da quest'anno sono state istituite due classi prime.

A portare alla luce il problema è il consigliere della sesta circoscrizione Paolo Perini, a seguito di diverse segnalazioni dei genitori: "Da alcune segnalazioni riportate dai genitori, sono venuto ad apprendere che, presso la scuola primaria di Banne c'è preoccupazione e malcontento per la situazione delle relative aule. Una delle due, di dimensioni ridotte e che fino a quest'anno era utilizzata solo per attività sporadiche e collaterali, doveva essere già prima dell'inizio dell'anno scolastico oggetto di un intervento di ristrutturazione per lo spostamento di una parete divisoria che consentirebbe una più idonea fruizione da parte degli alunni".

"Tale situazione - aggiunge il consigliere - appare ancora più preoccupante in quanto nello spazio di 35 mq al lordo degli arredi devono starci l'insegnante, 13 bambini e almeno un insegnante di sostegno, visto che due dei bambini sono certificati".

"Auspico un sollecito intervento da parte dell’assessore Lodi" ha concluso Perini.