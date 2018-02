Occupazione, Grilli: «Incontro le persone che ci guardano cercando in noi una speranza»

«Martedì grasso. Tutti allegri per il Carnevale. Non tutti. Io sono in via Mazzini, come sempre. Non al terzo piano, nel mio ufficio, ma al pianoterra, a scambiare due parole con i miei collaboratori, a incontrare le persone che ci guardano cercando in noi una speranza».

«Siamo consapevoli che non abbiamo risposte per tutti, ma ci siamo, siamo con loro e in mezzo a loro. Ci siamo per il pezzo di strada che li dovrebbe portare fuori dai circuiti di assistenza. Per quanto mi compete, è l'unico obiettivo che mi prefiggo. A chi andrà in regione o al governo nazionale chiedo di darci strumenti più aderenti alla realtà. La dignità delle persone non è aspettare un contributo, ma poterselo guadagnare attraverso un lavoro».