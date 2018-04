Regionali, Grim: «Sul tema Ferriera il centro-destra ha sempre la bacchetta magica»

«Si parla di Ferriera e il centro-destra estrae ancora una volta la bacchetta magica. Due anni fa, ci aveva fatto credere di chiuderla in 100 giorni. Ora di riscrivere l’Aia, per chiudere l’area a caldo, subito» afferma la consigliera comunale Antonella Grim, in risposta alle dichiarazioni sullo stabilimento di Servola di Massimiliano Fedriga.

«Credo sia il caso di dire la verità, seriamente. Solo un piano pluriennale potrebbe garantire pieno reinserimento occupazionale a tutte le persone che ora vi lavorano. Così come una reale riconversione, per non ritrovarsi con un’enorme desolante area abbandonata – conclude Grim -. Non prendiamo in giro per l’ennesima volta lavoratori e cittadini».