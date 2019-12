Lavoratori della Ferriera a rischio, Italia Viva: "Politica miope, c'è incertezza"

“Al netto del lavoro fatto dalle organizzazioni sindacali in questi difficilissimi mesi e delle istituzioni che hanno spinto per chiudere l'area a caldo della Ferriera, sembra che stiano venendo al pettine i nodi". La dura critica arriva dalla consigliera comunale di Italia Viva Antonella Grim che è intervenuta in merito alle ultime notizie relative alla paventata chiusura dell'area emerse dalla stampa locale negli ultimi giorni. La Grim infatti parla di "tragica promessa elettorale" e di una "mitologia della imperante descrescita felice" in relazione ad un'industria "che stava producendo ed assicurava posti di lavoro".

Incertezza

"Nell’assenza evidenziata dalle organizzazioni sindacali di regione e comune e nell’attesa di capire compiutamente quale potrà essere l’azione che metterà in campo l’Autorità portuale - continua l'ex dem - nei prossimi mesi operai e famiglie dovranno affrontare, alcuni lo spostamento coatto del posto di lavoro, altri la cassa integrazione con il rischio di diminuzione della entrata mensile necessaria per sostenere la famiglia". Insomma, secondo la Grim gli operai e le famiglie andranno incontro ad una "incertezza sul possibile ricollocamento".

Il cerino

La Grim parla anche della possibilità che il "cerino" resti "in mano ai lavoratori". Oggi infatti i lavoratori sarebbero strenuamente "tutelati dai sindacati che stanno gestendo una empasse che è iniziata dalla fine, dal chiudere senza prima aver definito l’accordo di programma. Continuo a ritenere tutto ciò figlio di una scelta politica miope, di brevissimo respiro, di giacobinismo ambientale che porterà Trieste a privarsi di un altro pezzo di produzione industriale nazionale".

"Poveri noi"

Infine un attacco all'amministrazione locale che, secondo la Grim, gestirebbe il turismo non in maniera eccellente. La tanto attesa "città turistica", per l'ex dem, sembra non essersi vista "a girare in centro il 25 e 26". "Tanti turisti ma altrettanti esercizi commerciali chiusi. Provo vergogna solo a ricordare che qualcuno proponeva facili riconversioni nell’ambito dei servizi turistici a maestranze che lavorano la ghisa da più di vent’anni. Poveri noi, povera Trieste".