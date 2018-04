Teatro Verdi, Grim (Pd): «Giocarsi bene la partita dei contributi Fus e del sostegno dei privati»

«Dopo un poderoso lavoro di messa in sicurezza delle fondazioni, e dopo aver dato prova – e di questo devono andare orgogliosi tutti i lavoratori del Verdi – di aver saputo rispondere in questi 3 anni alle nuove sfide, alcuni nodi da sciogliere sul futuro del Teatro rimangono , ma l’orizzonte si sta schiarendo. Bisogna giocarsi bene la partita dei contributi Fus e del sostegno dei privati » nota la consigliera comunale Antonella Grim , all’indomani del confronto “Fondazioni liriche, quale futuro?” organizzato dalla Cisal-Fials.

«Abbiamo trovato una situazione molto difficile, che contraddistingue, tra l’altro, molte fondazioni, non solo questa. Bisogna, però, riconoscere che il lavoro fatto dalla Fondazione del Verdi è stato molto buono - continua Grim-. E le amministrazioni locali, sia il Comune che la Regione, non hanno fatto mai mancare il proprio sostegno in questo percorso. Io stessa, quando ero assessore all’educazione ho dato il via a percorsi volti ad avvicinare i bambini delle scuole alla lirica per creare nuovi pubblici».