Abrogazione legge Mancino, Honsell: «Schiaffo alla Costituzione»

«Il ministro Fontana - distintosi nelle settimane scorse per reiterate dichiarazioni palesemente discriminatorie nei confronti della popolazione Lgbt - oggi cambia tema e propone l'abrogazione della Legge Mancino, unico e fragile baluardo normativo in difesa dei valori antifascisti e contro il razzismo e l'estremismo imperanti».Ha dichiarato Honsell, ex sindaco di Udine e Consigliere regionale Open Sinistra FVG .

«Si tratta di una proposta dissennata, specchio di una mancanza di condivisione dei valori democratici di base e uno schiaffo alla Costituzione sulla quale il ministro ha giurato. Per quanto ci riguarda, la Legge Mancino non solo va mantenuta, ma direi rafforzata»..