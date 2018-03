Il Sindaco incontra Stabile (FI) per confermare sostegno a un programma incentrato su sanità

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha incontrato la Dott.ssa Laura Stabile, medico primario ospedaliero, candidata di Forza Italia per il Senato nel Collegio di Trieste e Gorizia, per confermare il suo sostegno ad una candidatura il cui programma è incentrato sulla difesa e sviluppo della sanità pubblica.

«La salute è un bene essenziale per tutta la comunità, per cui risulta preziosa ogni azione che si ripromette di restituire alle persone pieno diritto alle cure in un momento in cui la sanità versa in condizione precarie oltre che nella nostra regione, in tutto il Paese. Pertanto portare in Parlamento le competenze acquisite dalla della dott.ssa Laura Stabile nel corso della pluriennale attività nella nostra regione, è molto importante per tutta la città e rappresenta un valore aggiunto nella già egregia lista dei candidati del centro destra».