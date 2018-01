Illy assolto, Tondo: «Giustizia è fatta»

«Riccardo Illy assolto? Bene così». Secondo Renzo Tondo, presidente di Autonomia Responsabile in Consiglio regionale, si tratta di «una sentenza logica, che accolgo con sincera soddisfazione sia dal punto di vista umano che politico. In tempi non sospetti, quando gli è stata formalizzata l’accusa, sono stato uno dei pochi, forse l’unico, a intervenire pubblicamente in sua difesa. Come amministratore, ritengo corretta la valutazione della Corte dei Conti». Tondo chiude auspicando che «anche la sinistra, finalmente, impari la lezione: il giustizialismo non paga, servono buon senso e onestà intellettuale».